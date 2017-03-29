Таиланд выставил миллионный счет семье впавшего в кому россиянина

В Таиланде врачи отказываются оказывать помощь российскому туристу Николаю Москаленко . Медики требуют родственников впавшего в кому россиянина выплатить 3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал kp.ru

В случае если деньги не будут выплачены в ближайшее время, врачи угрожают прекратить давать Москаленко необходимые лекарства. В настоящее время турист находится в частной клинике в Паттайе. Перевести мужчину в дешевую больницу сотрудники медицинского учреждения не позволяют.

Всего семья Москаленко задолжала врачам более четырех миллионов рублей. Родственники мужчины собирают деньги в социальных сетях.

Алена и Николай Москаленко живут в городе Бодайбо в Иркутской области. Пара воспитывает двоих детей. В Таиланд супруги прибыли вдвоем, от оформления медстраховки они отказались. Тяжелые травмы турист получил 9 марта в результате ДТП, в которое попал экскурсионный автобус.