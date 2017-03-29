Летевший в Шанхай самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" , который направлялся из Москвы в Шанхай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В аэропорту сообщили, что экипаж самолета запросил незапланированную посадку в Кольцово.

"Воздушное судно штатно приземлилось ночью в Екатеринбурге в 01:40 местного времени (23:40 мск). До сих пор пассажиры находятся в терминале аэропорта", - сказал представитель аэропорта.

В пресс-службе также добавили, что причину вынужденной посадки "необходимо уточнить у авиакомпании".

16 марта сообщалось, что в Екатеринбурге самолет вынужденно сел из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.