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Летевший в Шанхай самолет вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который направлялся из Москвы в Шанхай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В аэропорту сообщили, что экипаж самолета запросил незапланированную посадку в Кольцово.
"Воздушное судно штатно приземлилось ночью в Екатеринбурге в 01:40 местного времени (23:40 мск). До сих пор пассажиры находятся в терминале аэропорта", - сказал представитель аэропорта.
В пресс-службе также добавили, что причину вынужденной посадки "необходимо уточнить у авиакомпании".
16 марта сообщалось, что в Екатеринбурге самолет вынужденно сел из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
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