В Приморье тонет на новом месте стоянки брошенное судно Yeruslan

Судно Yeruslan, которое ранее судовладелец бросил в акватории Амурского залива во Владивостоке, начало тонуть на новом месте стоянки в Славянке, нефтепродукты попали в море, сообщает Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

Брошенное судно находилось в акватории на расстоянии около 2,3 километра от берега, оно загорелось 31 января. Спасатели установили, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части. Через день пожар потух без постороннего вмешательства, после судно начало тонуть. На нем около 1,5 тонны дизельного топлива. Во избежание экологического вреда акватории 21 февраля буксир Тихоокеанского флота транспортировал Yeruslan в порт Славянки.

"Государственным инспектором Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора установлен факт затопления аварийного судна Yeruslan у причала, принадлежащего ООО "Нерпа", в бухте Нерпа Славянского залива Японского моря с последовавшим попаданием нефтесодержащих льяльных вод в акваторию водного объекта", — говорится в сообщении.

По данному факту Управлением возбуждается дело об административном правонарушении в отношении водопользователя ООО "Нерпа". Кроме того, ведомство проверяет, на каких основаниях осуществляется стоянка судна у причала ООО "Нерпа", кто в настоящий момент несет ответственность за сохранность судна и так далее.

Судно Yeruslan (порт приписки Камбоджа), которое ранее неоднократно арестовывали за долги перед моряками, судовладелец бросил. Местные жители посещали его, добираясь туда по льду. По данным УФССП по Приморскому краю, когда судно было арестовано за долги по решению суда, его сдали на ответственное хранение должнику, то есть за сохранность судна должен отвечать судовладелец, который сейчас в розыске.