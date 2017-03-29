Никто из пассажиров загоревшегося при посадке в Перу самолета не пострадал

Авиакомпания Peruvian Airlines сообщила, что никто из пассажиров авиалайнера, загоревшегося при посадке в аэропорту города Хауха, серьезно не пострадал.

"Сегодня в районе 16.30 по местному времени (00.30 мск) в момент приземления в аэропорту Francisco Carle в Хаухе наш самолет OB-2036 Boeing 737-300 отклонился вправо и съехал с полосы", — говорится в заявлении авиакомпании, размещенном на ее странице в Facebook.

"Благодаря мастерству пилота и высокому профессионализму экипажа удалось избежать более серьезных последствий. Наш экипаж эвакуировал 141 пассажира, никто из пассажиров серьезно не пострадал", — говорится в сообщении.