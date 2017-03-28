На могиле убийцы Вороненкова нашли руны нацистской Германии

«Это заимствование исключительно из времен Третьего рейха. Тут сомнений никаких быть не может. Если кто-то скажет, что это не оттуда, то это вранье», — сказал Залесский.

По его словам, тогда в Германии была традиция использовать руны на памятных табличках.

Украинская журналистка Инна Лысак выложила в Facebook фотографии с места захоронения киллера — Павла Паршова . «Очевидцы говорят, что на гроб родственники положили черный флаг с изображением белого круга и какой-то руны внутри. Вместо креста на могилу поставили вот этот остроконечный знак», — написала она.

Паршова похоронили во вторник, 28 марта, в Павлограде (Днепропетровская область). На его могиле установлена табличка с изображением рун рядом с датами рождения и смерти.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Бывший депутат шел со своим охранником, когда в него выстрелили с близкого расстояния. Телохранитель открыл огонь по нападавшему. В бывшего законодателя попали четыре пули, он умер на месте. Киллер также был ранен и позднее скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

Руны — письменность древних германцев, символы вырезались на камне, дереве или металле. Согласно скандинавской мифологии, руны открылись верховному богу Одину, когда он, пронзив себя копьем, девять суток провисел на Мировом древе (Иггдрасиль) без еды и воды. Потом Один обучил искусству рунического письма людей.

В первой половине XX века нацистская партия Германии широко использовала графический символизм. До 1940 года каждый член СС был обязан пройти курс рунического письма, активно употреблялись десяток рун. Их использование должно было подчеркнуть приверженность эсэсовцев к германским традициям и восстановить их духовную связь с предками. Основным символом стала свастика. Заменяющий крест знак на могиле Паршова — Tyr-Rune — стоял на могилах членов СС. Символы у годов жизни киллера — Leben-Rune и Toten-Rune — использовались в нацистских документах для обозначения дат рождения и смерти соответственно.