Погибший в СИЗО топ-менеджер Роскосмоса был убит

Эксперты установили, что в теле Евдокимова найдены частицы лезвия ножа, обнаруженного на полу камеры. Расстояние между телом погибшего и найденным ножом составляло полтора метра. Эксперты заключили, что такое расстояние опровергает версию о суициде.

Нож лежал на полу рукояткой в сторону тела. Специалисты считают, что орудие убийства специально оставили в таком положении.

Тело Евдокимова перемещали по камере, о чем свидетельствуют следы, найденные на полу.

Бывший исполнительный директор «Роскосмоса», который обвинялся в мошенничестве, был найден мертвым 18 марта в московском СИЗО. На его теле было три ножевых ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сокамерники Евдокимова утверждают, что в момент убийства они спали. Они рассказали, что погибшего обнаружили в туалете. Дверь была закрыта изнутри. Арестанты позвали сотрудников администрации, которые вызвали медиков.