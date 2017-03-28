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Погибший в СИЗО топ-менеджер Роскосмоса был убит
Данные экспертизы свидетельствуют, что топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов был убит в СИЗО, сообщает Life.
Эксперты установили, что в теле Евдокимова найдены частицы лезвия ножа, обнаруженного на полу камеры. Расстояние между телом погибшего и найденным ножом составляло полтора метра. Эксперты заключили, что такое расстояние опровергает версию о суициде.
Нож лежал на полу рукояткой в сторону тела. Специалисты считают, что орудие убийства специально оставили в таком положении.
Тело Евдокимова перемещали по камере, о чем свидетельствуют следы, найденные на полу.
Бывший исполнительный директор «Роскосмоса», который обвинялся в мошенничестве, был найден мертвым 18 марта в московском СИЗО. На его теле было три ножевых ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сокамерники Евдокимова утверждают, что в момент убийства они спали. Они рассказали, что погибшего обнаружили в туалете. Дверь была закрыта изнутри. Арестанты позвали сотрудников администрации, которые вызвали медиков.
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