Украинец украл в египетском отеле туалетную бумагу и кран от биде

В соцсетях набрало популярность фото багажа украинца, который, уезжая из отеля в Египте, попытался украсть множество мелких вещей. Фотографию опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Виноградов из Киева.

«Короче, есть грехи пострашнее, чем клянчить скидки у турагентов», - так он подписал это фото.

Снимок дает понять, что туриста, скорее всего, разоблачили сотрудники отеля. Среди награбленного оказалась туалетная бумага, полотенца, посуда, столовые приборы, множество шампуней, мыло, фрукты, лампы от светильников и кран от биде.

В комментариях к фотографии пользователи осудили украинца. «Надо для таких туристов делать свой сайт, чтобы ни одно агентство, уважающее себя и свою нацию, не позорилось и отказывало бы таким в обслуживании», - написала одна из пользовательниц.

Ранее случай с более масштабной кражей произошел в одном из отелей Дубая. 24-летний турист из Франции украл из гостиницы ноутбук стоимостью в одну тысячу долларов. Сотрудники отеля уточнили, что до кражи он выпил семь бутылок пива и несколько рюмок водки в баре. Против француза возбудили дело, его осудили и отправили в тюрьму на месяц.