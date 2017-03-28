Участник шоу "Танцы" получил черепно-мозговую травму, выступая в Дзержинске

Государственная инспекция труда проводит расследование несчастного случая, который произошел с участником шоу "Танцы", который получил черепно-мозговую травму, выступая в Дзержинске Нижегородской области, сообщает ведомство во вторник.

"В Дзержинске на сцене дома культуры Химиков 27 марта проводилось танцевальное шоу "Лучшие участники 3 сезона "Танцы" на ТНТ". Во время выступления участник шоу — 24-летний работник ООО "Комеди клаб продакшн" — выполнял акробатическое сальто, неудачно упал. В результате он получил черепно-мозговую травму ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что молодого человека доставили в больницу, сейчас устанавливается, какова степень тяжести повреждения. В Гострудинспекции пояснили, что специалисты ведомства организовали проверку несчастного случая на основании сообщения от сотрудников медицинского учреждения, а от работодателя пострадавшего заявления пока не поступало.