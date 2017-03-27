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Российский суд заочно арестовал Яценюка
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Суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме, сообщил в понедельник Ессентукский городской суд.
"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.
По данным суда, Яценюк обвиняется по статье УК РФ "Бандитизм".
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