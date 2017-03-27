Солдат-срочник найден мертвым в лесу в Ярославской области

В Ярославской области найдено тело военнослужащего Артема Тетерина. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского поискового спасательного отряда «ЯрСпас» Дмитрия Соколова.

По словам Соколова, труп был обнаружен местными жителями в лесу в районе населенного пункта Новоселье.

23-летний солдат-срочник пропал из воинской части №86655Б в Переславле-Залесском в октябре 2016 года. Поиски Тетерина начались лишь спустя трое суток после его исчезновения.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Ряд СМИ со ссылкой на мать Тетерина сообщал, что еще до исчезновения военнослужащий жаловался на вымогательства и неуставные отношения в части.