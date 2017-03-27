Пономарев назвал виновного в смерти Вороненкова

«Утечка через [генпрокурора] Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что [про Вороненкова] станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания. Они с Машей [женой Марией Максаковой ] рассчитывали за это время прикрыть все хвосты [в России]. Продажа квартиры, у него оставался сын в суворовском училище, у Маши были дела», - пояснил бывший депутат.

По мнению Пономарева, «есть одна маленькая вероятность, что подельники Януковича были напряжены по поводу показаний и, значит, решили убрать свидетеля». В то же время он отметил, что показания Вороненкова не были основными в деле экс-президента Украины.

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. В экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

Предполагаемым убийцей экс-депутата называют 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова . В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за совершение преступлений по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.