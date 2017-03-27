Заскучавший житель Канска выдумал ограбление и заявил на себя в полицию

Полиция города Канска задержала 34-летнего местного жителя, "от скуки" выдававшего себя за грабителя, сообщает сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным правоохранительных органов, мужчина, отдыхая в одном из городских кафе, решил позвонить в полицию и рассказать об ограблении. В разговоре с дежурным он описал внешность "вымышленного" вора и изложил подробности происшествия.

По прибытии на место оперативники не обнаружили признаков преступления. Однако вскоре им удалось задержать горожанина, чьи приметы соответствовали ориентировке, переданной в дежурную часть.

На допросе задержанный признался, что совершил звонок "от скуки", а история с ограблением была выдумкой.

По информации МВД, мужчина находился в нетрезвом состоянии.