СМИ: в Майями в связи с угрозой взрыва эвакуируют аэропорт

В Майями в связи с угрозой взрыва эвакуирован аэропорт, сообщает NewsCenter HQ. По предварительной информации, причиной эвакуации стала бесхозная сумка.

#BREAKING NEWS: An Unattended Bag At Miami International Has Caused Everyone To Evacuate. Could Be A Bomb Threat. pic.twitter.com/U06oCDLUFp

— NewsCenter HQ (@NewsCenterHQ) 27 марта 2017 г.

Сообщается о том, что в сумке может находится взрывное устройство.