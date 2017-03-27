ЧП в Париже: на мебельной фабрике прогремел взрыв

Сразу несколько взрывов прогремели на северо-востоке Парижа в коммуне Бонди. Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы услышали целую серию громких хлопков в районе мебельной фабрики. Вслед за взрывами на складе начался пожар, который потом охватил все здание. Площадь возгорания, по данным специалистов, составила на менее трех тысяч квадратных метров.

Тушением пожара занимались 10 расчетов. Вскоре им удалось взять огонь под контроль. Информации о пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24".