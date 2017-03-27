СМИ узнали, что в Швеции танк вооруженных сил ушел под лед во время учений

Во время военных учений на севере Швеции боевой танк вооруженных сил страны провалился под лед. Об этом сообщает местный телеканал SVT.

В экстренной службе отметили, что в результате инцидента пострадали четверо военнослужащих, которые получили переохлаждение. При этом один из военных, который находился в танке, находится без сознания. Спасатели ищут еще одного военнослужащего, ушедшего под лед вместе с тяжелой техникой.

Власти принимают необходимые шаги по извлечению танка на берег.