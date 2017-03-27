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СМИ узнали, что в Швеции танк вооруженных сил ушел под лед во время учений

Шведский танк провалился под лед на учениях
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Во время военных учений на севере Швеции боевой танк вооруженных сил страны провалился под лед. Об этом сообщает местный телеканал SVT.
В экстренной службе отметили, что в результате инцидента пострадали четверо военнослужащих, которые получили переохлаждение. При этом один из военных, который находился в танке, находится без сознания. Спасатели ищут еще одного военнослужащего, ушедшего под лед вместе с тяжелой техникой.
Власти принимают необходимые шаги по извлечению танка на берег.
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