У помощника депутата, застрелившегося на могиле дочери, осталось двое детей

У помощника депутата Государственной думы России Дениса Москвина Владимира Никифорука, который покончил с собой на могиле своей дочери, остались два несовершеннолетних сына, сообщает РБК. Ранее Никифорук оставил предсмертную записку, в которой попросил никого не винить.

По некоторым данным, помощник депутата не смог вынести гибели ребенка, которая также покончила с собой из-за неразделенной любви.

Тело было обнаружено на Котляровском кладбище в Москве.