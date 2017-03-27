В Петербурге молния ударила сразу в два самолета

В петербургском аэропорту Пулково молния попала сразу в два пассажирских лайнера, заходящих на посадку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, командир Boeing-737, следовавшего рейсом из Самары, перед посадкой сообщил о попадании молнии в воздушное судно. Через 15 минут об ударе молнии вблизи от фюзеляжа доложил командир рейса, направлявшегося из Москвы.

Как заявили пилоты, разряды были настолько сильны, что вспышка от них на несколько секунд заливала светом кабину и ограничивала видимость. Источник «Интерфакса» подчеркнул, что оба лайнера благополучно сели в Пулково.

На фюзеляжах обоих самолетов позже были найдены следы поражения молнией. Ситуацию проанализируют специалисты, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации лайнеров.

Несколько дней назад в самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, покинувший лондонский аэропорт Гатвик, ударила молния. Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В октябре прошлого года молния прожгла сквозное отверстие в фюзеляже лайнера, вылетевшего из Мюнхена в Москву. Ранее в том же месяце молния попала в самолет исландского лоукостера WOW air, направлявшийся в Париж.