В Калининграде в зоопарке страус испугался посетителя и умер

Администрация Калининградского зоопарка готовит заявление в полицию по факту гибели страуса, который умер по вине посетителя, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта. По данным сотрудников администрации, один из посетителей пытался покормить птицу. Но страус испугался, когда потянулся за едой, резко дернулся и сильно ударился головой о железную ограду вольера. Согласно результатам вскрытия, именно перелом основания черепа стал причиной смерти птицы.

Сейчас администрация просматривает записи с видеокамер, чтобы подготовить доказательства вины посетителя. Кроме того, в зоопарке готовят изменения для вольера, в котором содержатся страусы, чтобы сделать их менее опасными и более изолировать птиц от посетителей.

Также представители администрации намерены обратиться в Калининградскую областную думу с просьбой изменить некоторые пункты законодательных актов РФ, чтобы установить штрафы за нарушение правил поведения в зоопарке.

Погибшая самка страуса приехала в Калининградский зоопарк в конце прошлого года из Калужской области. В месте с ней переехали три птенца.