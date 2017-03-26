В Сирии частично разрушилась самая крупная в стране плотина

Самая крупная сирийская плотина "Табка" на реке Евфрат частично обрушилась в результате боев под Раккой между бойцами вооруженной сирийской оппозиции "Демократические силы Сирии" и террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена на территории России и ряде других стран). Об этом сообщил ливанский телеканал.

Плотина "Табка" сдерживает крупнейшее в Сирии водохранилище "Эль-Асад". Причиной частичного обрушения мог стать авианалет или артобстрел. Технические специалисты пока не могут попасть на объект из-за непрекращающихся боев высокой интенсивности.

Объединенные арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" находятся на расстоянии не более четырех километров от плотины. Они намерены овладеть городом Табка — последним крупным оплотом боевиков ИГИЛ на пути к "сирийской столице" террористов, городу Ракке.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики ВКС России уничтожили лагерь боевиков ИГ в Сирии.