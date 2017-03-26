Источник сообщил о задержании более 500 человек на акции протеста в Москве

В Москве в ходе разгона несанкционированной антикоррупционной акции протеста, организованной Алексеем Навальным , на 17:00 мск задержаны более 500 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

Собеседник агентства заявил, что часть будет отпущена после беседы, а в отношении большинства составят административные протоколы по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Вскоре после начала в 14:00 мск не разрешенного властями шествия на Тверской был задержан его организатор Алексей Навальный.