Вертолет Ми-2 украинских вооруженных сил разбился в Донбассе

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска. Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции Киева в Донбассе.

"В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

На месте чрезвычайного происшествия развернута поисково-спасательная операция. О количестве погибших не сообщается, но указано, что идет "эвакуация тел".