Украинский военный вертолет разбился в Донбассе

Украинский военный вертолет Ми-2 зацепился за провода и рухнул на землю. ЧП произошло в Донбассе, недалеко от города Краматорска, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей украинской армии. «В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», - говорится в сообщении ВСУ.

Указывается, что с места ЧП идет «эвакуация тел», однако количество погибших не называется.