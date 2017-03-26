Навальный привлечён к ответственности за нарушение правил проведения акции

Правоохранители привлекли к ответственности оппозиционера Алексея Навального за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление московской полиции.

«В настоящее время он доставлен для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП», — сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Навальному грозит от штрафа до обязательных работ и административного ареста.