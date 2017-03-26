Полиция задержала организатора несанкционированного митинга в Москве

Организатор несанкционированного митинга задержан полицией в центре Москвы в Мамоновском переулке. Участники акции заблокировали автозак, в который усадили организатора митинга и не давали выехать из переулка. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия.

Некоторые входы в станции метро были закрыты. Полиция в мегафоны призывает протестующих разойтись. Сотрудники правопорядка напоминают, что они находятся на несанкционированной акции и нарушают общественный порядок.