Автомобиль врезался в группу велосипедистов в Берлине

Автомобиль врезался сегодня в группу велосипедистов в берлинском районе Ванзе, пострадали не менее четырех человек. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел около полудня во время весенней велогонки, организованной Велосипедным спортивным клубом Шарлоттенбурга. Среди пострадавших - велосипедисты и один из судей.

Полиция исходит из того, что произошедшее является несчастным случаем. На месте находятся четыре кареты скорой помощи.