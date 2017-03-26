Раненому в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезёнку

«У Бодрова удалена селезёнка и есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений», — цитирует дежурного врача Браниславу Стефанович специальный корреспондент RT Роман Косарев.

Другой пострадавший Максим Бутрин может быть выписан в течение дня.

«Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем», — сказала врач.

Ранее сообщалось, что два болельщика «Спартака» находятся в тяжёлом состоянии после получения ножевых ранений в центре Белграда.