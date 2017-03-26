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Скорая перевернулась после столкновения с внедорожником в центре Москвы
Машина скорой помощи попала в ДТП в центре Москвы, опрокинувшись на бок. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека - водитель скорой, медицинский работник и пациент.
"Медицинская помощь им оказывается на месте", - сказал источник.
По его словам, скорая помощь возле дома 11 на Садовой-Спасской улице столкнулась с внедорожником и опрокинулась.
"В районе ДТП ограничено движение автотранспорта", - сообщили в экстренных службах.
Причины аварии устанавливаются.
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