Скорая перевернулась после столкновения с внедорожником в центре Москвы

Машина скорой помощи попала в ДТП в центре Москвы, опрокинувшись на бок. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека - водитель скорой, медицинский работник и пациент.

"Медицинская помощь им оказывается на месте", - сказал источник.

По его словам, скорая помощь возле дома 11 на Садовой-Спасской улице столкнулась с внедорожником и опрокинулась.

"В районе ДТП ограничено движение автотранспорта", - сообщили в экстренных службах.

Причины аварии устанавливаются.