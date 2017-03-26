В результате взрыва в Ливерпуле пострадали не менее 15 человек

В результате взрыва на заправочной станции в одном из районов английского Ливерпуля пострадали не менее 15 человек, сообщает Breaking News.

@BreakingNLive BREAKING NEWS; Now reports of 15 injured.#Liverpool.

— Breaking News (@BreakingNLive) 25 марта 2017 г.

Ранее сообщалось о том, что мощный взрыв буквально сровнял с землей кирпичное здание в районе Нью Фэрри.

Отметим, что СМИ сообщили о высокой полицейской активности в городе, несмотря на то, что, по официальным источникам, причиной взрыва стал либо газ, либо бензин.

В настоящее время на месте происшествия работают не менее 10 бригад "скорой помощи", а также спасатели.