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В результате взрыва в Ливерпуле пострадали не менее 15 человек
Фото: соцсети
В результате взрыва на заправочной станции в одном из районов английского Ливерпуля пострадали не менее 15 человек, сообщает Breaking News.
@BreakingNLive BREAKING NEWS; Now reports of 15 injured.#Liverpool.
— Breaking News (@BreakingNLive) 25 марта 2017 г.
Ранее сообщалось о том, что мощный взрыв буквально сровнял с землей кирпичное здание в районе Нью Фэрри.
Отметим, что СМИ сообщили о высокой полицейской активности в городе, несмотря на то, что, по официальным источникам, причиной взрыва стал либо газ, либо бензин.
В настоящее время на месте происшествия работают не менее 10 бригад "скорой помощи", а также спасатели.
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