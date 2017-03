СМИ: медики сообщают о 100 пострадавших в результате взрыва в Ливерпуле

СМИ сообщают о том, что, согласно данным местной больницы, количество пострадавших в результате взрыва на заправочной станции в Ливерпуле превышает 100 человек.

UPDATE: According to the Arrows Park Hospital, there are at least 100 people injured from the gas explosion so far

— NewsCenter HQ (@NewsCenterHQ) 25 марта 2017 г. Сообщается также о вертолетах, летающих над городом.

Напомним, что ранее стало известно, что мощный взрыв буквально сровнял с землей кирпичное здание заправочной станции в одном из пригородов английского города. По первоначальным данным, количество пострадавших достигло 15 человек. Причиной взрыва мог стать газ или бензин.