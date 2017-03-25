Илья Пономарев: Вороненков ожидал покушения

"Говорил, ожидал и говорил, со стороны кого (может быть покушение), - сказал Пономарев.

Также Пономарев заявил, что не считает "ключевыми" показания Вороненкова по делу экс-президента Украины Виктора Януковича

"Сказать, что эти показания для всего этого дела являются ключевыми я не могу, они являются важными, но ключевым доказательством является письмо (Януковича с призывом о вводе российских войск на Украине — ред)", - сказал он.

Пономарев заявил, что "более важными" являются показания Вороненкова "о войсках специального назначения России и их взаимодействии с украинским спецназом в период Майдана", которые тот дал военной прокуратуре Украины.

Ранее сообщалось, что Пономарев пообещал "отомстить" за убийство Вороненкова.