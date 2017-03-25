Багдасарян попытается вернуть права

«Мы будем обращаться к президенту, генеральному прокурору, прокурору города Москвы, чтобы они дали свою оценку тому, что происходит. Нельзя приписать болезнь человеку, у которого этой болезни нет», - заявил адвокат Давид Кемулария

Защита полагает, что прокуратура применила двойные стандарты: ранее ведомство представило медицинские документы, что у Мары имеется подозрение на эпилепсию. Однако другие врачи провели ЭКГ головного мозга и заявили, что эпилепсии нет.

«Когда вопрос стоит о том, что Мару надо наказывать, у Мары эпилепсии нет. А когда стоит вопрос водительского удостоверения, получается, что у Мары есть эпилепсия. Почему прокуратура применяет двойные стандарты? - возмущался Давид Кемулария.

По его словам, сторона Багдасарян попросит администрацию президента взять ситуацию под контроль.

Багдасарян готова пройти консилиум врачей по решению суда или без него.

Ранее Савеловский суд Москвы на всю жизнь лишил водительских прав Мару Багдасарян . Основанием стала эпилепсия, найденная медиками. Защита сообщила, что обжалует решение, а Багдасарян готова пройти консилиум врачей, чтобы доказать отсутствие болезни.