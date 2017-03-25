Мара Багдасарян намерена жаловаться в администрацию президента

Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян намерена направить жалобы в администрацию президента , прокуратуру Москвы и Генеральную прокуратуру , чтобы отменить решение суда о бессрочном лишении её водительских прав.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката стритрейсершы Давида Кемуларию.

«Мы будем обращаться к президенту, генеральному прокурору, прокурору города Москвы, чтобы они дали свою оценку тому, что происходит. Нельзя приписать болезнь человеку, у которого этой болезни нет» — заявил он.

Отмечается, что Багдасарян также готова пройти консилиум врачей по решению суда или без него.

Ранее Савёловский суд Москвы лишил Багдасарян водительских прав.