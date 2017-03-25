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Мара Багдасарян намерена жаловаться в администрацию президента
Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян намерена направить жалобы в администрацию президента, прокуратуру Москвы и Генеральную прокуратуру, чтобы отменить решение суда о бессрочном лишении её водительских прав.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката стритрейсершы Давида Кемуларию.
«Мы будем обращаться к президенту, генеральному прокурору, прокурору города Москвы, чтобы они дали свою оценку тому, что происходит. Нельзя приписать болезнь человеку, у которого этой болезни нет» — заявил он.
Отмечается, что Багдасарян также готова пройти консилиум врачей по решению суда или без него.
Ранее Савёловский суд Москвы лишил Багдасарян водительских прав.
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