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СМИ сообщают о мощном взрыве во французской Бонди
Фото: Twitter
Global News сообщает о мощном взрыве во французской коммуне Бонди, расположенной в северо-восточном пригороде Парижа.
#BREAKING: A large explosion in Bondy, France #Bondy #France@Breaking911HQ pic.twitter.com/qYLiKjV7CV
— Global News (@GlobalZarfati) 26 марта 2017 г.
Согласно сообщениям очевидцев ,вслед за взрывом вспыхнул сильнейший пожар.
Более подробной информации пока не приводится.
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