Неизвестный обстрелял на МКАД съемочную группу телеканала и заявил, что он сотрудник ФСБ

Съемочную группу телеканала «Авто 24» в Москве обстрелял из травматического пистолета неизвестный на черном Kia Sorento. Как рассказал источник «Газеты.Ru» на телеканале, инцидент произошел 24 марта на трассе в районе аэропорта Домодедово

«Группа ехала на съемки в левом ряду также на Kia Sorento, — рассказал источник. – Неожиданно весь этот ряд затормозил, включая автомобиль спереди. Наш водитель после торможения совершил маневр вправо, чтобы объехать тормозящий ряд. Когда автомобили поравнялись, водитель иномарки по соседству опустил стекло, достал пистолет, уверенно прицелился и выстрелил в голову водителю канала «Авто 24». К счастью, это был травматический пистолет. Спасли двойные стеклопакеты — окно выдержало».

После такого происшествия съемочная группа села на хвост вооруженному обидчику. Тот попытался оторваться, поехав в аэропорт Домодедово и скрываясь там некоторое время на близлежащей территории. Однако журналисты связались с пресс-службой аэропорта и вскоре нарушителя заблокировали на одной из парковок.

Тем временем журналисты отправились на ближайший пост ДПС , где составили заявление на хулигана. «Полицейские прибыли с нами на парковку, где находился тот водитель. Молодой человек лет 35, — рассказал источник, — заявил, что является сотрудником ФСБ . Поэтому досматривать его самого и его автомобиль, в котором, предположительно, до сих пор находится травмат, у полицейских нет полномочий».

В настоящее время Kia Sorento заблокирована на парковке. Участники событий ждут прибытия на место представителей ФСБ.