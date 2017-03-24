Предполагаемый убийца Вороненкова оказался жив

Уроженец Днепра Павел Паршов, которого украинские силовики назвали предполагаемым убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , жив и «пребывает в шоке от происходящего». Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на адвоката Паршова Елену Кречетникову.

Кречетникова заявила, что клиент позвонил ей вчера и сказал, что его «через «ВКонтакте» атакует штук 8 журналистов, в том числе из России». «Что происходит, он не понимает. Пока он ехал, я выяснила в наших СМИ, что он киллер, и что он уже умер. Когда приехал - удивился», - отметила она.

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. По предварительным данным, в экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы. Предполагаемым убийцей экс-депутата назвали 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова. В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за совершение преступлений по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

В частности, Паршова назвал убийцей советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко . По его словам, молодой человек 13 месяцев служил в украинской нацгвардии. В то же время Геращенко назвал его агентом российских спецслужб, внедренным в Нацгвардию.