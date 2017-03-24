В убийстве Вороненкова нашли божий след

По мнению священнослужителя, такое «вмешательство» было «связано со справедливостью и правдой, потому что все-таки предавать Россию нельзя». Чаплин подчеркнул, что предательство России это еще и предательство бога.

Протоиерей пояснил, что «Россия – это подложие престола бога» и «единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере, теоретически шанс построить закон и общество на основе божьего закона». Заботиться о России – это «христианский долг»», поэтому за предательство страны «господь, конечно, наказывает», заявил Чаплин.

Вороненков был застрелен 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. По предварительным данным, когда экс-депутат Госдумы выходил из отеля, между его охранником и поджидавшим их киллером началась перестрелка. Вороненков был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Киллер впоследствии скончался в больнице.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.