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В убийстве Вороненкова нашли божий след
Фото: Наталья Логинова / Globallookpress.com
Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что в убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова «не обошлось без божьего вмешательства». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». «Я думаю, что здесь не обошлось без вмешательства божьего в историю, вне зависимости от того, осуществилось ли это вмешательство человеческими руками, которые ведомы волей и умом, или произошла какая-то случайность», - пояснил он.
По мнению священнослужителя, такое «вмешательство» было «связано со справедливостью и правдой, потому что все-таки предавать Россию нельзя». Чаплин подчеркнул, что предательство России это еще и предательство бога.
Протоиерей пояснил, что «Россия – это подложие престола бога» и «единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере, теоретически шанс построить закон и общество на основе божьего закона». Заботиться о России – это «христианский долг»», поэтому за предательство страны «господь, конечно, наказывает», заявил Чаплин.
Вороненков был застрелен 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. По предварительным данным, когда экс-депутат Госдумы выходил из отеля, между его охранником и поджидавшим их киллером началась перестрелка. Вороненков был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Киллер впоследствии скончался в больнице.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.
В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
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