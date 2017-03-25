Росгвардия на Северном Кавказе переведена на усиленный режим службы

После нападения террористов на базу Росгвардии в Чечне все подразделения на Северном Кавказе переведены на усиленный режим несения службы. Приказ об этом отдал директор Росгвардии Виктор Золотов

Атака боевиков на расположенный в станице Наурская артиллерийский полк произошло в ночь на 24 марта, незадолго до первой годовщины создания Росгвардии. Группа боевиков, вооруженная самодельными ножами и «коктейлями Молотова», напала на патруль, перебили солдат и завладели их автоматами.

Затем преступники проникли на территорию части, началась перестрелка. Шестеро бандитов были убиты, предположительно двоим удалось скрыться. Со стороны Росгвардии также погибли шестеро человек.