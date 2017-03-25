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Росгвардия на Северном Кавказе переведена на усиленный режим службы
После нападения террористов на базу Росгвардии в Чечне все подразделения на Северном Кавказе переведены на усиленный режим несения службы. Приказ об этом отдал директор Росгвардии Виктор Золотов.
Атака боевиков на расположенный в станице Наурская артиллерийский полк произошло в ночь на 24 марта, незадолго до первой годовщины создания Росгвардии. Группа боевиков, вооруженная самодельными ножами и «коктейлями Молотова», напала на патруль, перебили солдат и завладели их автоматами.
Затем преступники проникли на территорию части, началась перестрелка. Шестеро бандитов были убиты, предположительно двоим удалось скрыться. Со стороны Росгвардии также погибли шестеро человек.
Ответственность за нападение на росгвардейцев взяли на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в России). Погибшие в бою солдаты будут представлены к наградам, а их семьям окажут материальную помощь.
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