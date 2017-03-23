Появилось видео с первых минут после убийства Вороненкова в Киеве

Видео, заснятое очевидцами из окна автомобиля и из окна одного из ближайших зданий, было опубликовано телеканалом RT.

На видео, записанном из окна автомобиля, показана обстановка возле дома, у которого лежит тело. На кадрах, снятых из окна одного из зданий по соседству, показаны собравшиеся вокруг тела люди, слышны звуки сирен.