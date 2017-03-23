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Появилось видео с первых минут после убийства Вороненкова в Киеве
Фото: скриншот
Видео, заснятое очевидцами из окна автомобиля и из окна одного из ближайших зданий, было опубликовано телеканалом RT.
На видео, записанном из окна автомобиля, показана обстановка возле дома, у которого лежит тело. На кадрах, снятых из окна одного из зданий по соседству, показаны собравшиеся вокруг тела люди, слышны звуки сирен.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в четверг в Киеве. Убийца также ранил его охранника, но сам получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.
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