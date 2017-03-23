Убийца Вороненкова находился в розыске

«Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находился в розыске… Также стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями — за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем)», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве мужчина получил сквозное ранение в голову. Также он был ранен в живот и ногу. Врачи расценивают его состояние как критическое.