Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Убийца Вороненкова находился в розыске
Предполагаемого киллера бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова разыскивала полиция по делу о фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
«Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находился в розыске… Также стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями — за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем)», — говорится в сообщении.
Подозреваемый в убийстве мужчина получил сквозное ранение в голову. Также он был ранен в живот и ногу. Врачи расценивают его состояние как критическое.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Власти Украины обвинили в преступлении Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения. В России на Вороненкова заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания. В конце 2016 года бывший депутат Госдумы от КПРФ вместе с супругой Марией Максаковой переехал жить на Украину, где сделал ряд громких заявлений. В частности, экс-парламентарий сравнил Россию с нацистской Германией.
Оставить комментарий