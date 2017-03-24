МВД Украины: Убийца Вороненко был агентом российских спецслужб, отслужившим в Нацгвардии

Киллер экс-депутата Госдумы Дениса Вороненко был завербован российскими спецслужбами и внедрен в украинские силовые структуры в 2014 г., заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». «Он ( Вороненков ) был убит агентом российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, проходивший там службу, а затем получивший приказ на ликвидацию «врага России»», - приводит его слова портал 112.

Ранее агентство УНН со ссылкой на свои источники сообщало, что при убитом было найдено удостоверение участника боевых действий. Геращенко подтвердил, что убийца Вороненкова действительно отслужил 13 месяцев в Национальной гвардии Украины, но участником боевых действий, не был. Сейчас правоохранители изучают всю историю его пребывания в Украине, опрашивают его бывших сослуживцев, рассказал Геращенко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, он умер в болнице. Киевская полиция возбудила дело по ст атье «умышленное убийство».