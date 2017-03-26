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СМИ: убийца Вороненкова будет похоронен в Днепре

Убийцу Вороненкова похоронят в Днепре
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Убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят на кладбище украинского города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что похороны состоятся во вторник, 28 марта.
По информации источников издания, киллер, стрелявший в Вороненкова, служил в проукраинском добровольческом батальоне "Донбасс".
Ранее сообщалось, что Вороненкова убил 28-летний украинец Павел Паршов, который находился в розыске с 2011 года.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко после этого заявил, что Паршов якобы является уроженцем Севастополя.
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