Пономарев прокомментировал убийство экс-депутата Вороненкова

«Денис Вороненков убит в 11:25 у «Премьер Паласа». Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Мои глубочайшие соболезнования Maria Maksakova», - рассказал Пономарев.

По предварительным данным, Вороненков был застрелен днем 23 марта возле киевского отеля «Премьер-палац». Когда Вороненков выходил из гостиницы, между его охранником и киллером началась перестрелка. Бывший депутат был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Сейчас они оба находятся в больнице. Личность нападавшего пока неизвестна.