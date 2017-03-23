Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Шкиряк обвинил Кремль в убийстве Вороненкова
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова замешаны российские спецслужбы, сообщает телеканал «112 Украина».
«Я убежден в том, что это может быть и выглядеть как циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб, которая, безусловно, если это подтвердится, была совершена по прямому указанию из Кремля», — сказал Шкиряк.
Ранее днем в Киеве был убит экс-депутат Вороненков. Сообщалось, что он вышел из отеля «Премьер-палац» в сопровождении своего охранника. На улице между его охранником и киллером началась перестрелка.
В результате охраннику удалось выстрелить в преступника, однако он также получил ранение, но выжил. Сейчас они оба находятся под охраной в одной из больниц Киева.
Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. В октябре 2016 года он переехал на Украину вместе со своей женой Марией Максаковой. В феврале экс-депутат получил украинское гражданство.
Оставить комментарий