В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

По данным издания, перестрелка началась днем 23 марта, когда Вороненков вышел из отеля вместе со своим охранником. Информацию о смерти бывшего парламентария «Вестям» подтвердили в киевской полиции.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал телеканалу 112.ua , что охранник погибшего успел ранить нападавшего, и был ранен сам, но выжил. Сейчас он и нападавший находятся в больнице. Крищенко назвал убийство Вороненкова заказным. «Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления», - пояснил он.

Сообщество dtp.kiev.ua в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фотографии с места происшествия, уточнив, что там «работает полиция и оперативно-следственная группа». По словам очевидцев, на месте преступления прозвучало не менее 7 выстрелов.

В октябре прошлого года Вороненков и его жена Мария Максакова , которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Экс-депутат заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В феврале он заявил, что получил украинское гражданство.

Позже в СК сообщили, что Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Ему вменяют причастность к рейдерскому захвату частного здания. Следователи считают, что он организовал обналичивание полученных преступным путем денег. Также его обвиняют по статье 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц).