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В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова
В Киеве возле отеля «Премьер-палац» неизвестные застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
По данным издания, перестрелка началась днем 23 марта, когда Вороненков вышел из отеля вместе со своим охранником. Информацию о смерти бывшего парламентария «Вестям» подтвердили в киевской полиции.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал телеканалу 112.ua, что охранник погибшего успел ранить нападавшего, и был ранен сам, но выжил. Сейчас он и нападавший находятся в больнице. Крищенко назвал убийство Вороненкова заказным. «Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления», - пояснил он.
Сообщество dtp.kiev.ua в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фотографии с места происшествия, уточнив, что там «работает полиция и оперативно-следственная группа». По словам очевидцев, на месте преступления прозвучало не менее 7 выстрелов.
В октябре прошлого года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Экс-депутат заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В феврале он заявил, что получил украинское гражданство.
Позже в СК сообщили, что Вороненков объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Ему вменяют причастность к рейдерскому захвату частного здания. Следователи считают, что он организовал обналичивание полученных преступным путем денег. Также его обвиняют по статье 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц).
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