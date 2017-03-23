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СМИ сообщили о прилетевшем во Внуково лайнере из Грозного с «тайным багажом»
Фото: Avia.pro
В московский аэропорт Внуково на пассажирском самолете из Грозного прибыли четыре «тайные» сумки. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в аэропорту.
Издание не уточняет, когда именно это произошло, отмечая лишь, что лайнер прилетел в столицу «на днях». Сумки, о которых идет речь, не были официально оформлены как багаж.
«Предполагается, что кто-то из работников аэропорта по устной договоренности с четырьмя пассажирами пронес в багажное отделение самолета их сумки, что противоречит нормам безопасности и правилам», - рассказал источник Life. О нарушении стало известно, когда самолет приземлился в Москве. «Тайный багаж» нашли работники Внуково.
По словам собеседника издания, владельцам этих сумок пришлось написать объяснительные. Мужчины утверждают, что заплатили за перевес в аэропорту, но им не выдали чеки. В аэропорту Грозного проводится разбирательство по факту случившегося. Было ли среди содержимого сумок что-либо подозрительное, пока неизвестно.
У каждой авиакомпании существуют собственные правила по провозу багажа. Например, пассажиры «Аэрофлота» могут провозить не более 23 килограммов регистрируемого багажа и 10 килограммов ручной клади (15 килограммов для бизнес-класса). Практические все компании запрещают своим пассажирам перевозить едкие вещества и вещества, вызывающие коррозию, все виды газов, предметы, вещества и жидкости, имеющие способность к воспламенению, а также взрывчатку и оружие.
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