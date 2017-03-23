СМИ сообщили о прилетевшем во Внуково лайнере из Грозного с «тайным багажом»

московский аэропорт Внуково на пассажирском самолете из Грозного прибыли четыре «тайные» сумки. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в аэропорту.

Издание не уточняет, когда именно это произошло, отмечая лишь, что лайнер прилетел в столицу «на днях». Сумки, о которых идет речь, не были официально оформлены как багаж.

«Предполагается, что кто-то из работников аэропорта по устной договоренности с четырьмя пассажирами пронес в багажное отделение самолета их сумки, что противоречит нормам безопасности и правилам», - рассказал источник Life. О нарушении стало известно, когда самолет приземлился в Москве. «Тайный багаж» нашли работники Внуково.

По словам собеседника издания, владельцам этих сумок пришлось написать объяснительные. Мужчины утверждают, что заплатили за перевес в аэропорту, но им не выдали чеки. В аэропорту Грозного проводится разбирательство по факту случившегося. Было ли среди содержимого сумок что-либо подозрительное, пока неизвестно.