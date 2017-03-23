Житель Балаклеи рассказал о последствиях взрыва на складе боеприпасов

Житель Балаклеи (Харьковская область, Украина), где на складе боеприпасов произошли взрывы, рассказал о разрушениях в городе. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

По словам собеседника канала, многие дома «лежат», а «вокзала уже нет». «Не знаю, как объяснить. Мы находимся от места базы в трех километрах, наверное. В доме. Люди уже в погребах сидят, в подвалах. Кто просто уехал в ближайшие села. Вообще никто ничего не объясняет. Будем пытаться звонить в какие-нибудь больницы либо в полицию, чтобы узнать, как там дела», - сказал он.

Пожар на крупнейшем оружейном складе Украины начался в ночь на 23 марта около 04:00 по московскому времени, через некоторое время там начали происходить взрывы. Военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара могла стать диверсия. По его словам, на складе хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

О жертвах и пострадавших пока ничего неизвестно. Население Балаклеи было решено эвакуировать. В город направили пожарные поезда.