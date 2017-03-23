В Харьковской области горят склады боеприпасов

Пожар произошел на складах с боеприпасами в городе Балаклея Харьковской области, принимаются меры по его локализации и тушению, сообщило в четверг министерство обороны Украины.

"Сегодня, 23 марта, в 2.45 (3.45 мск) на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар. Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара", — говорится в сообщении.

По информации ряда СМИ, в этом городе расположен крупнейший на Украине склад боеприпасов.