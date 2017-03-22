Атака у британского парламента: очевидцы сообщают о погибших

Двенадцать человек ранены во время инцидента на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании.

Преступник на автомобиле задавил на мосту не менее пяти человек. После этого он ранил ножом полицейского рядом с парламентом и был ликвидирован. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Британские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщают, что злоумышленников было двое, а инциденты на мосту и у парламента — связаны.

"По всей видимости, машина проехала по Вестминстерскому мосту, заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Не очень понятно, сколько в машине было человек – один или два. Один мог скрыться в процессе", — сообщил корреспондент Sky News.

Работа парламента приостановлена. Парламентариям запретили покидать здание, оно оцеплено.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г.

Также закрыта станция метро "Вестминстер".

"Инцидент произошел, судя по всему, на Вестминстерском мосту. Все оцеплено полицией, над местом происшествия кружит полицейский вертолет", — сообщает телеканал Sky News, съемочная группа которого работает на месте.

В российском МИД , комментируя инцидент, заявили, что атака была "явно преднамеренной".

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) 22 марта 2017 г.