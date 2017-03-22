Адвокат Багдасарян объяснил, почему она водит авто после лишения прав

Мара Багдасарян на законных основаниях водит автомобиль после судебного решения о лишении девушки прав. С таким заявлением выступил адвокат девушки Владислав Капканов . Его слова передает радиостанция «Говорит Москва»

«Никто ее пока прав не лишил, потому что решение в силу не вступило. Мы его будем обжаловать в апелляционном порядке. И только после принятия решения апелляционной инстанции можно будет говорить о том, что с ее правами. Она на законных основаниях управляет транспортным средством», – заявил Капканов.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Багдасарян водительских прав. Данное решение было принято по медицинским причинам – врачи диагностировали у девушки эпилепсию. Отец нарушительницы Эльмар Багдасарян назвал свою дочь здоровой и опроверг информацию о заболевании. Уже после вынесения решения Багдасарян опубликовала в своем аккаунте в Instagram видеоролик, снятый с водительского места автомобиля.

В декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. Он назначил девушке 595 часов обязательных работ. Кроме того, девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием зарплаты в размере 15% за подделку больничного листа. Девушка выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник».