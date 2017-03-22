Лишенная прав Багдасарян похвасталась фото за рулем

Мара Багдасарян опубликовала видеоролик, снятый с водительского места автомобиля. Снимки и видео появились в аккаунте Багдасарян в Instagram

Кроме того, Багдасарян опубликовала снимок, на котором девушка сидит за рулем машины. Ранее участницу нелегальных гонок пожизненно лишили водительских прав. Данное решение было принято Савеловским судом Москвы по медицинским причинам – у девушки была диагностирована эпилепсия. Диагноз был поставлен 27 июня 2016 года. Отец нарушительницы Эльмар Багдасарян назвал свою дочь здоровой и опроверг информацию о заболевании.

В декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. Он назначил девушке 595 часов обязательных работ. Кроме того, девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием зарплаты в размере 15% за подделку больничного листа. Девушка выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник».