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Лишенная прав Багдасарян похвасталась фото за рулем
Мара Багдасарян опубликовала видеоролик, снятый с водительского места автомобиля. Снимки и видео появились в аккаунте Багдасарян в Instagram.
Кроме того, Багдасарян опубликовала снимок, на котором девушка сидит за рулем машины. Ранее участницу нелегальных гонок пожизненно лишили водительских прав. Данное решение было принято Савеловским судом Москвы по медицинским причинам – у девушки была диагностирована эпилепсия. Диагноз был поставлен 27 июня 2016 года. Отец нарушительницы Эльмар Багдасарян назвал свою дочь здоровой и опроверг информацию о заболевании.
В декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. Он назначил девушке 595 часов обязательных работ. Кроме того, девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием зарплаты в размере 15% за подделку больничного листа. Девушка выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник».
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